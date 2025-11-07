Portage Biotech Aktie

Portage Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40HBS / ISIN: VGG7185A1369

07.11.2025 18:30:34

AlphaTON Capital Stock Falls 13% On Preclinical Cancer Data Update

(RTTNews) - AlphaTON Capital Corp. (ATON) shares dropped 12.40 percent to $4.02 on Friday following the release of new preclinical results at the Society for Immunotherapy of Cancer Annual Meeting by the company and Cyncado Therapeutics, its oncology subsidiary.

ATON is trading at $4.02, down from a previous close of $4.59 on the Nasdaq. The stock started the day at $3.71 and has since jumped between $3.62 and $4.21. The trading volume went above its average of 0.82 million, reaching 1.74 million.

The 52-week trading range for the shares is $2.95 to $15.8180.

The study showed potent antitumor activity in a variety of mouse models, pointing out the possible synergy between selective A2B and A2A antagonists and cancer vaccines.

Aktien in diesem Artikel

Portage Biotech 3,94 -14,16% Portage Biotech

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

