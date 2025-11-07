Portage Biotech Aktie
WKN DE: A40HBS / ISIN: VGG7185A1369
|
07.11.2025 18:30:34
AlphaTON Capital Stock Falls 13% On Preclinical Cancer Data Update
(RTTNews) - AlphaTON Capital Corp. (ATON) shares dropped 12.40 percent to $4.02 on Friday following the release of new preclinical results at the Society for Immunotherapy of Cancer Annual Meeting by the company and Cyncado Therapeutics, its oncology subsidiary.
ATON is trading at $4.02, down from a previous close of $4.59 on the Nasdaq. The stock started the day at $3.71 and has since jumped between $3.62 and $4.21. The trading volume went above its average of 0.82 million, reaching 1.74 million.
The 52-week trading range for the shares is $2.95 to $15.8180.
The study showed potent antitumor activity in a variety of mouse models, pointing out the possible synergy between selective A2B and A2A antagonists and cancer vaccines.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Portage Biotechmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Portage Biotechmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Portage Biotech
|3,94
|-14,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.