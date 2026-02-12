Schroders Aktie
WKN: 929969 / ISIN: GB0002405495
|
12.02.2026 12:43:42
Alphaville’s annotated thoughts on the Schroders takeover
Schruveen? Because Nuders sounds too rudeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!