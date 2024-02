Alphawave Semi gibt die Ernennung von Charlie Roach zum Chief Revenue Officer bekannt

Alphawave IP Group plc (LN: AWE, das "Unternehmen" oder "Alphawave Semi"), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, hat Charlie Roach zum Chief Revenue Officer (CRO) ernannt.

Charlie ist ein hochqualifizierter Vertriebsleiter mit mehr als 20 Jahren Erfahrung bei börsennotierten Unternehmen in den Bereichen Halbleiter und IP-Kommunikation. Bevor er zu Alphawave Semi kam, war er Senior-VP im Bereich Worldwide Sales and Corporate Marketing bei Inphi, wo er die Expansion des Unternehmens in neue Märkte wie Hyperscaler-Rechenzentren und Netzwerke leitete und ein mehr als 10-faches Wachstum bei Umsatz und Aktienkurs erzielte, als Inphi von Marvell übernommen wurde. Vor Inphi war Charlie Roach bei IDT (übernommen von Renesas) und AMCC/Applied Micro (übernommen von MACOM) tätig.

Charlie Roach sagte : "Ich freue mich sehr, dem Management-Team von Alphawave Semi beizutreten. Dies ist eine aufregende Chance, zu einem schnell wachsenden Unternehmen beizutragen, das führend in der Siliziumkonnektivität und bei Rechenlösungen ist, die für die nächste Generation von KI-Systemen entscheidend sind. Ich freue mich darauf, mit Tony und dem Team zusammenzuarbeiten und meine Erfahrung mit Hyperscalern und Netzwerkkunden einzubringen, um unsere nächste Wachstumsphase erfolgreich zu skalieren und umzusetzen."

Tony Pialis, Mitbegründer, Präsident und Geschäftsführer von Alphawave Semi, sagte : "Ich freue mich sehr, mit Charlie einen hochqualifizierten Vertriebs- und Technologieexperten in unserem Führungsteam begrüßen zu dürfen. Charlie verfügt über eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei Inphi, wo er starke Partnerschaften aufgebaut und strategische Erfolge mit mehr als 10-fachem Umsatzwachstum bei seinen Hyperscaler-Kunden erzielt hat. Seine Expertise ist von unschätzbarem Wert, da wir weiterhin führend in der Bereitstellung von Konnektivitäts- und Compute-Siliziumlösungen sind und die Zukunft der KI-Infrastruktur der nächsten Generation gestalten."

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Connectivity- und Compute-Silicon-Lösungen für die weltweite Technologie-Infrastruktur. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen, und unsere IP-, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-One-Kunden in Rechenzentren, Computern, Netzwerken, KI, 5G, autonomen Fahrzeugen und Speichern eingesetzt. Wir wurden 2017 von einem technischen Expertenteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP gegründet und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie uns: awavesemi.com .

Alphawave Semi und das Logo von Alphawave Semi sind Handelsmarken der Alphawave IP Group plc. Alle Rechte vorbehalten.

