Alstom T D India legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alstom T D India präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,70 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alstom T D India ein EPS von 5,65 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,88 Prozent auf 15,38 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

