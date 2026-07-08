Altech stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Altech lud am 06.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,25 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,13 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Altech 4,33 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at