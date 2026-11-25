AUSTRIA

Am Wiener Aktienmarkt ging es am Dienstag klar nach unten.

Derrutschte nach einem knapp behaupteten Start deutlich ins Minus und schloss 1,90 Prozent tiefer bei 6.221,75 Punkten.

Auch die europäischen Börsen gaben deutlich nach. Die Märkte werden von einer Vielzahl an Krisenherden beeinflusst, was sich in erhöhten Kursschwankungen widerspiegelt, schrieben die Analysten der Helaba in einem Kommentar. Hinzu komme die Verunsicherung im Zusammenhang mit dem KI-Sektor. Die Rückkehr von Jensen Huang an die NVIDIA-Spitze hat schließlich für einen Sentimentwechsel gesorgt. Mittlerweile gab der Techsektor aber wieder etwas nach.

Jochen Stanzl, Marktanalyst von der Consorsbank, verwies zudem auf wieder gewachsene Zinssorgen. "Mit der kräftigen Erholung an den Börsen verliert die amerikanische Notenbank den letzten Grund, im Dezember zu zögern", so Stanzl.

Die in dieser Woche anstehenden Datenveröffentlichungen haben laut den Helaba-Experten das Potenzial, die Zinserwartungen zu beeinflussen. So hat sich das ifo-Geschäftsklima Deutschland im November den siebenten Monat in Folge verbessert, was auf eine weitere konjunkturelle Belebung hindeutet. Das ifo-Geschäftsklima stieg um 0,5 Punkte auf 90,6 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut mitteilte. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer hat damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2023 erreicht.

DEUTSCHLAND

Der DAX verbuchte am Dienstag kräftige Verluste.

Dervergrößerte seinen anfänglichen Verlust im weiteren Verlauf und beendete den Handelstag 1,26 Prozent schwächer bei 25.017,81 Punkten.

Nach dem starken Wochenauftakt hat der DAX damit einen Teil seiner Erholungsgewinne am Dienstag wieder eingebüßt.

Die Anleger brauchen derzeit gute Nerven. Bis zum Wochenende war der deutsche Leitindex im Sog des weltweiten Ausverkaufs von Technologiewerten sechs Handelstage in Folge gefallen. Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27.000 Punkten war er um mehr als 8 Prozent abgesackt.

Dem folgte am Montag gerade im Tech-Sektor ein Kursfeuerwerk. "Jensen Huang hat die Börsen nach unten gerissen. Und Jensen Huang hat eine atemberaubende Erholung ausgelöst", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. Er spielte damit auf die Führungskrise bei NVIDIA an, die Huang mit seinem vorübergehenden Abschied ausgelöst hatte. Seine Rückkehr feierte die Börse am Montag mit einem NVIDIA-Kurssprung um fast ein Drittel. Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA und anhaltende Zinssorgen waren plötzlich kein Thema mehr. Inzwischen kehrte allerdings wieder etwas Ernüchterung ein.

WALL STREET

Nach dem Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn schlugen die US-Börsen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

Der Dow Jones schloss nach schwachem Start schlussendlich 0,86 Prozent höher bei 50.021,91 Punkten.

Daneben gab der technologielastige NASDAQ Composite deutlich ab und ging mit einem Abschlag von 1,48 Prozent bei 23.33,54 Zählern in den Feierabend.

Die Rückkehr von Jensen Huang als NVIDIA-CEO hatte eine globale Aktien-Rally ausgelöst. Der US-Aktienmarkt verzeichnete am Montag den besten Handelstag seit April 2025.

NVIDIAs erneute Ernennung von Huang zum CEO mindert zwar die Unsicherheit bezüglich der Führung des Chipherstellers, wirft jedoch Fragen zu Unternehmensethik und Governance auf, wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote anmerkt. Huang ist weniger als zwei Wochen nach seiner Abberufung wegen ausserehelicher Affären, von denen eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin bestand, wieder in das Amt eingesetzt worden. "Wenn ein CEO nach all dem wieder eingesetzt wird, welche Botschaft sendet das?", fragt Ozkardeskaya. Die Rückkehr von Huang werde von anhaltenden Untersuchungen, einem neuen Board-Ausschuss für nationale Sicherheit und Export-Kontrollen sowie der Einstellung eines Chief Compliance Officers begleitet sein, merken die Ökonomen von Natixis an.

Auch die grundsätzlichen Sorgen bezüglich der Künstlichen Intelligenz (KI) bleiben bestehen. Sei Monaten gibt es Bedenken, wann sich die massiven, schuldenfinanzierten Ausgaben für KI-Infrastruktur rentieren werden, während der Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zu Sorgen über eine Verlangsamung des Ausbaus von Rechenzentren in den USA geführt hat.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch mit kräftigen Abschlägen.

In Tokio fällt derzeitweise um 2,85 Prozent auf 56.970,59 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verliert daneben der Shanghai Composite 1,64 Prozent auf 3.490,21 Punkte.

Abwärts geht es auch Hongkong, wo der0,34 Prozent tiefer bei 22.143,27 Punkten notiert.

Nach der Rally des Vortages kommen die asiatischen Börsen am Mittwoch zurück. Vor allem bei Technologiewerten werden nun Gewinne eingestrichen, denn die hatten am Vortag besonders unter der Wiedereinsetzung von Jensen Huang zum CEO von NVIDIA profitiert. Bereits da war aber ersichtlich, dass die Sorgen über die Renditen von Investitionen in künstliche Intelligenz keineswegs ausgeräumt waren. In den USA sind NVIDIA nach dem Kurssprung von 31 Prozent am Montag nun um 5,9 Prozent im Sektor gesunken, Anthropic rutschten unter ihren IPO-Preis - die Kursbewegungen geben die Richtung auch in Asien vor.

"Ich würde die Bewegung vom Vortag lieber über einen Zeitraum von zwei oder drei Tagen sehen als an einem einzigen Tag, da dies eher nachhaltig wäre. Wenn es zu einer heftigen Abwärtsbewegung und danach zu einer heftigen Aufwärtsbewegung kommt, bedeutet das in der Regel, dass man noch nicht über den Berg ist", analysiert Marktstratege Eric Marshall von Hodges Capital.

Stattdessen belasten zur Wochenmitte neue US-Zolldrohungen. Die US-Regierung argumentiert mit Untersuchungen zu angeblichen Überkapazitäten bei 16 wichtigen Handelspartnern - darunter China und die EU. Die Untersuchung könnte den Weg für zusätzliche Zölle ebnen, nachdem der Oberste US-Gerichtshof viele zuvor erlassene aufgehoben hatte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX