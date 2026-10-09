Alumis Aktie
WKN DE: A40GLK / ISIN: US0223071020
|
09.10.2026 13:58:14
Alumis Reports Positive Phase 3 Data With Envudeucitinib
(RTTNews) - Alumis (ALMS) announced envudeucitinib data from the ONWARD Phase 3 clinical program—ONWARD1, ONWARD2, and the long-term extension ONWARD3. The company said the results reinforced the potential of envudeucitinib to become a leading oral therapy for patients with moderate-to-severe plaque psoriasis. New data showed a 54% Psoriasis Area and Severity Index 100 response rate at Week 48.
Martin Babler, CEO of Alumis, said: "With our fourth-quarter 2026 NDA submission firmly on track, our organization is focused on regulatory execution and building the foundation designed to bring this next-generation therapy to patients."
In pre-market trading on NasdaqGS, Alumis shares are up 3.49 percent to $7.21.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alumis Inc Registered shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Alumis Inc Registered shs
Aktien in diesem Artikel
|Alumis Inc Registered shs
|7,16
|2,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.