AlzChem-Aktie profitiert von Produktionsausbau

Pläne zur deutlichen Ausweitung der Produktion kommen am Mittwoch bei den Anlegern von AlzChem gut an.

Die Aktien des SDAX -Aufsteigers setzten ihre jüngste Rally mit einem Anstieg um 5,4 Prozent fort. Das Spezialchemieunternehmen will in Deutschland die Produktionskapazitäten für den Sprengstoff Nitroguanidin verdoppeln. Bei 53 Euro winkt ein neues Verlaufshoch seit Oktober 2017, als die vorherige AlzChem AG in die Aktien der AlzChem-Gruppe eingebracht wurde.

AlzChem ist seit neuestem Mitglied im Kleinwerte-Index SDAX. Dort ersetzt es wegen einer Übernahme durch Schaeffler die Papiere von Vitesco. Diese Aussicht hatte zuletzt den Kurs weiter angetrieben. Binnen zwei Wochen haben die Aktien mehr als ein Viertel zugelegt, nachdem sie Mitte September noch auf dem niedrigsten Niveau seit Juni angekommen waren. AlzChem verspricht sich von den Nitroguanidin-Investitionen einen ab 2027 ansteigenden Umsatz mit positiven Ergebnisbeiträgen.

