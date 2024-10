Vitesco-Aktie gibt nach, AlzChem-Aktie springt hoch: Vitesco fallen aus dem SDAX - AlzChem kommen neu hinzu

Hintergrund ist die Fusion der Schaeffler AG mit der Vitesco Technologies Group AG, teilte die Deutsche Börse am Freitag mit. Neu aufgenommen in den SDAX werden die Aktien von AlzChem . Der Wechsel wird mit Handelsbeginn am 2. Oktober wirksam.

SDA-Aufnahme treibt AlzChem an - Vitesco und Schaeffler schwach

Am Montag zeigt sich die Vitesco-Aktie via XETRA zeitweise um 2,93 Prozent schwächer bei 51,40 Euro. Papiere von AlzChem gewinnen hingegen zeitweise 5,42 Prozent auf 46,70 Euro.

Die Aktie des Neulings ist seit Oktober 2017 nach der Einbringung der vorherigen AlzChem AG als AlzChem-Gruppe an der Frankfurter Börse notiert und hat zuletzt eine starke Kursentwicklung genommen. Anfang 2020 im Zuge des Corona-Crashs war der Kurs noch bis auf 11 Euro gefallen, doch Anfang des Jahres kam eine Rally in Gang mit einem Ausbruch über die 27-Euro-Marke. In der Spitze wurden zuletzt 53 Euro gezahlt, diesem Niveau kamen sie am Montag nun wieder näher.

FRANKFURT (Dow Jones/dpa-AFX)