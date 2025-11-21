Amador Gold zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Amador Gold hat am 19.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,4 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,9 Millionen CAD ausgewiesen.

