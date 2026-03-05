|
Amata legte Quartalsergebnis vor
Amata hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,91 THB. Im Vorjahresviertel hatte Amata 0,890 THB je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 4,35 Milliarden THB, gegenüber 5,80 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,01 Prozent präsentiert.
In Sachen EPS wurden 2,74 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amata 2,16 THB je Aktie eingenommen.
Mit einem Umsatz von 14,28 Milliarden THB, gegenüber 14,72 Milliarden THB im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,00 Prozent präsentiert.
