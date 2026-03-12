Asiens Börsen in Rot

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte mit Verlusten.

So eröffnete der ATX die Sitzung etwas schwächer und beendete den Handel 0,33 Prozent tiefer bei 5.434,40 Punkten.

Etwas tiefere Rohölnotierungen konnten an den Aktienmärkten nicht beflügeln. Die Internationale Energieagentur IEA will als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben. Insgesamt werden die 32 Mitgliedsländer der Agentur 400 Millionen Barrel Rohöl freigeben, wie es in einer in Paris veröffentlichten Mitteilung hieß. Noch nie wurde bei einer vorherigen gemeinsamen Aktion so viel Öl aus den Reserven angezapft. Mit dem Schritt sollen die durch den Krieg angespannten Märkte stabilisiert werden.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene noch eine dünne Meldungslage vor. Zahlenvorlagen stehen erst am morgigen Donnerstag von der Post, Vienna Insurance und Flughafen Wien zur Veröffentlichung an.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch abwärts.

So startete der DAX deutlich tiefer und verabschiedete sich 1,37 Prozent im Minus bei 23.640,03 Punkten.

Die Anleger blieben am Mittwoch aufgrund der Entwicklung im Nahen Osten besorgt. Der DAX konnte deshalb seine Erholungsgewinne vom Vortag nicht verteidigen.

Laut den Experten der Helaba ist es noch zu früh, um auf nachhaltige Kursgewinne zu setzen. Nach Meinung des Experten Jochen Stanzl von der Consors Bank handelte es sich bei dem Vortagsplus nur um eine "technische Erholung", die noch keinen neuen Trend begründe. Mit einer belastbaren Bodenbildung rechnet er im besten Falle in ein bis zwei Wochen.

Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. In der Freigabe der Ölreserven durch die IEA sieht Stanzl aber nur eine "Lösung auf Zeit".

Neben dem geopolitischen Nachrichtenfluss mussten die Anleger am Montag auch die jüngsten Zahlen zur Entwicklung der US-Verbraucherpreise im Februar verarbeiten. Die Fachleute der hessisch-thüringischen Landesbank wiesen aber darauf hin, dass diese den zuletzt massiven Anstieg der Benzinpreise noch nicht widerspiegeln.

Auf Unternehmensseite hatte die Agenda zur Wochenmitte wieder einige Zahlenvorlagen auf höchster Ebene zu bieten.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch uneins.

Der Dow Jones startete minimal schwächer in den Tag und fiel anschließend weiter zurück. Er beendete den Tag 0,61 Prozent tiefer bei 47.417,21 Zählern.

Der NASDAQ Composite eröffnete im Plus und legte auch im Anschluss zu. Im weiteren Verlauf fiel er ins Minus, schaffte es letztlich jedoch zurück an die Nulllinie. Sein Schlussstand: 22.716,13 Punkte (+0,08 Prozent).

Im Fokus stand unverändert die faktisch gesperrte Straße von Hormus. Irans Militärführung hat jedes Schiff und jede Ölladung für die USA, Israel und ihre Partner in der für den weltweiten Handel wichtigen Meerenge als legitimes Ziel von Angriffen bezeichnet.

Die Sperrung hält die Preise von Energieträgern wie Rohöl und Flüssiggas auf hohem Niveau, obwohl die Internationale Energieagentur als Reaktion auf den Iran-Krieg eine Rekordmenge strategischer Ölreserven freigeben will. Damit droht der weiter hohe Ölpreis unverändert die Inflation anzuheizen und gleichzeitig das Wirtschaftswachstum zu bremsen. Aktien sind angesichts dieses Szenarios Experten zufolge mit hohen Risiken verbunden.

ASIEN

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

In Tokio verliert der Nikkei 225 1,56 Prozent auf 54.168,12 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite um 0,29 Prozent auf 4.121,49 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 1,32 Prozent auf 25.558,15 Zähler ab.

Wieder steigende Ölpreise lasten am Donnerstag auf den Börsen in Ostasien und Australien. Angriffe auf mehrere Schiffe in der Strasse von Hormus treiben den Preis für ein Barrel Brentöl aktuell um 8,5 Prozent auf 99,78 Dollar je Barrel nach oben. Zeitweise überwand er die Marke von 100 Dollar.

Dass der Ölpreis nicht so drastisch anzieht wie am Montag, als das Barrel zeitweise um 120 Dollar kostete, liegt daran, dass zahlreiche Länder strategische Ölreserven freigegeben haben. Die Internationale Energieagentur hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass ihre Mitglieder 400 Millionen Barrel freigeben würden - die bisher grösste Menge in der Geschichte. Allerdings dürfte das nicht reichen, um die praktisch vollständige Unterbrechung von Öltransporten durch die Strasse von Hormus und die Förderunterbrechungen am Persischen Golf zu kompensieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX