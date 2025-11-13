Amata mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Amata lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,99 THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 THB erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,28 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,58 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at