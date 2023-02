Amazon Aktienanalyse: Cloud-Angebot als Treiber für ein Comeback 2023?





Das Unternehmen Amazon kennen wir alle. Zum Glück unter diesem Namen, denn ursprünglich wollte der Gründer Jeff Bezos das Unternehmen „ Relentless“ nennen.





Als Idee eines Buchversandhauses startete Amazon dann 1995 mit der ersten Versendung via Post. Das Konzept kam bei Freunden bereits gut an, sodass nach 4 Wochen das Unternehmen bereits Bücher an Kunden in allen 50 US-Bundesstaaten und in mehr als 45 weitere Länder versenden konnte. Nach 2 Monaten lag der wöchentliche Umsatz bereits über 20.000 US-Dollar und im zweiten Geschäftsjahr wurde ein Umsatz von 15,7 Millionen US-Dollar erzielt. Nur ein Jahr später verzehnfachte sich dieser fast auf respektable 147,8 Millionen Dollar.





Dieses Wachstum setzte sich nicht nur im Büchersegment fort, sondern ließ sich auch bei CDs, Videos und weiteren Produkten erreichen. So ist Amazon heute ein global agierender Onlineversandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette, der weiterhin Marktführer des Handels im Internet mit der weltweit größten Auswahl an Büchern, CDs und Videos darstellt.





Viel Freude macht den Business-Kunden zudem die integrierte Verkaufsplattform Marketplace. Diese ermöglicht es Privatpersonen und Unternehmen im Rahmen des Onlinehandels neue und gebrauchte Produkte anzubieten. Immerhin stammen mehr als 50 Prozent der auf Amazon verkauften Artikel bereits von kleinen Unternehmen und Unternehmern. Um dieses Segment kümmern sich 4.000 Experten im Amazon Marketplace Team.





Viele technische Raffinessen wie das Amazon Kindle als Lesegerät für elektronische Bücher, der Tabletcomputer Amazon Fire HD, die Set-Top-Box Fire TV sowie der HDMI-Stick Fire TV Stick und das Spracherkennungssystem Echo haben sich etablieren können und Einzug in den täglichen Bedarf erhalten.





Rein für Unternehmen ist wiederum der Amazon Web Service „AWS“ spannend. Er gilt als einer der führenden Dienstleister für Cloud-Computing und profitiert vom weiteren Wachstum dieses Marktsegments.





In diesem Video stellen wir ausführlich die Historie und die unterschiedlichen Geschäftsbereiche von Amazon dar und gehen gezielt auf die jüngsten Quartalszahlen ein. Sie enttäuschten mit einem Gewinn je Aktie von 0,03 Dollar deutlich, denn vorab wurden 0,17 Dollar geschätzt. Damit sank auch der Nettogewinn im Schlussquartal auf nur 0,3 Milliarden Dollar. Erneut belastete eine Abschreibung aus Amazons Rivian-Beteiligung in Höhe von 2,3 Milliarden Dollar die Bilanz. Auch dies wird Thema sein.





Den Abschluss bildet die ausführliche Chartanalyse, die interessante Bereich im Verlauf der Aktien für Trader:innen und Anleger:innen benennt.







Das Video zur Amazon Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Amazon das Thema des Tages, anbei das Video:



Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



