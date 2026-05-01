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01.05.2026 06:31:29
Amazoncom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Amazoncom äußerte sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS belief sich auf 27,36 ARS gegenüber 11,65 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 164 311,50 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 257 395,54 Milliarden ARS ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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