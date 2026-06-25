Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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25.06.2026 22:17:00
Amazon's Next Big Move Into Big-Box Retail Could Be a Smart Move
While Amazon (NASDAQ: AMZN) has achieved incredible success with its e-commerce business, forays into brick-and-mortar stores have proven to be a struggle. The company closed its Amazon Go and Amazon Fresh locations this year. So when reports surfaced of a massive 229,000-square-foot superstore in a Chicago suburb, this seemed like Amazon's latest attempt at throwing spaghetti at the wall to see what sticks.That said, the project is not necessarily a doomed effort this time. Media attention has highlighted the e-commerce giant's attempt to outdo competitor Walmart's superstore concept, which typically runs 179,000 square feet. However, the new big-box retail location may serve a key purpose in helping Amazon cement its supremacy in online sales.Image source: Amazon.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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