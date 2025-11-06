Amco India stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Amco India hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,980 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 340,7 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amco India einen Umsatz von 288,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at