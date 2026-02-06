AMERCO legte Quartalsergebnis vor

AMERCO hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

AMERCO hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 1,42 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at