ATX letztlich in Grün -- DAX schließt stabil -- US-Börsen knapp im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneins

Der heimische Leitindex zeigte sich am Montag mit klaren Gewinnen, wohingegen sich der deutsche Leitindex wenig verändert präsentierte. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Börsen in Fernost bewegten sich zum Wochenstart in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenstart deutlich auf grünem Terrain.

Der ATX baute seine frühen Gewinne im Handelsverlauf weiter aus und schloss 0,90 Prozent stärker bei 5.936,48 Punkten.

Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten erfuhren zuletzt wieder einen Rückschlag. Die Ölpreise reagierten mit Anstiegen.

Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. Der Iran verlange von den USA keine "Zugeständnisse", sondern lediglich seine "legitimen Rechte", sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei am Montag bei einer Pressekonferenz in Teheran. Die Forderungen des Iran umfassen seinen Angaben zufolge "ein Ende des Krieges in der Region", die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die "Freigabe von Vermögenswerten, die dem iranischen Volk gehören und seit Jahren zu Unrecht gesperrt sind".

US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet. Dem Nachrichtenportal "Axios" sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. "Ich mag ihre Antwort nicht", sagte Trump. Er ließ offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will.

Unternehmensseitig gab es im Laufe des Tages keine Neuigkeiten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt hielten sich am Montag zurück.

Der DAX änderte nach einer stabilen Eröffnung mehrfach das Vorzeichen und ging schlussendlich mit einem geringfügigen Plus von 0,05 Prozent bei 24.350,28 Punkten in den Feierabend.

Im Fokus blieb die weiterhin unsichere Lage in Nahost. In den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gibt es immer noch keinen Durchbruch, die Waffenruhe wurde zugleich aber von keiner der beiden Seiten aufgekündigt. Die Ölpreise stiegen unterdessen wieder.

Solange eine weitere Eskalation nicht ausgeschlossen werden könne, bleibe der Iran-Krieg im Zentrum der Aufmerksamkeit, auch wenn die Aktienmärkte derzeit für positive Nachrichten wesentlich empfänglicher seien als für negative, schrieb Marcel Mussler, Herausgeber der gleichnamigen Börsen-Briefe.

In den Blick rückt zunehmend auch der China-Besuch von US-Präsident Donald Trump in dieser Woche. Dabei soll es zwar hauptsächlich um die Beilegung des Handelsstreits der zwei weltweit größten Volkswirtschaften gehen, am Markt erhofft man sich aber auch positive Impulse in Sachen Iran-Krieg.

Nach wie vor ist eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg nicht in Sicht. Vielmehr scheint sich die Situation wieder mehr zuzuspitzen, denn Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Iran auf den von den USA vorgelegten Friedensvorschlag als "völlig inakzeptabel". So reagierte der US-Präsident daher mit weiteren Drohungen gegen die Islamische Republik, während sich die dortige Führung davon unbeeindruckt zeigte und ihrerseits Forderungen stellte. Aus Sicht von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kann der Krieg erst beendet werden, wenn hoch angereichertes Uran aus dem Iran entfernt worden ist.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenbeginn wechselhaft.

Der Dow Jones Industrial stieg 0,12 Prozent tiefer bei 49.549,07 Zählern in die neue Handelswoche ein. Im Tagesverlauf kann er sich nicht für eine Richtung entscheiden. Zuletzt notierte er jedoch im Plus.

Der NASDAQ Composite eröffnete den Montag 0,42 Prozent im Minus bei 26.135,63 Punkten und wechselt ebenfalls mehrmals das Vorzeichen. Aktuell tendiert er fester.

Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich zu Wochenbeginn fort, wenn auch in gemächlichem Tempo. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Antwort des Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Krieges als "inakzeptabel" bezeichnet hat, geht es mit den Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges deutlich nach unten. Damit bleibt auch die wichtige Straße von Hormus weiter geschlossen. Ablesen lässt sich das an den wieder steigenden Ölpreisen.

"Man sollte erwarten, dass der Markt von der Flut der Schlagzeilen und dem Hin und Her zunehmend ermüdet", merken die Analysten von ING an. "Die Ölpreise bleiben jedoch sehr empfindlich für Störgeräusche im Zusammenhang mit dem Iran, was die Bedeutung der anhaltenden Lieferunterbrechungen im Persischen Golf unterstreicht." Die Märkte konzentrieren sich nun auf das Treffen von Trump mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping im weiteren Verlauf dieser Woche, wobei die Hoffnung besteht, dass die Gespräche Fortschritte in der Iran-Frage bringen könnten. Xi will ein Ende des Iran-Krieges, da die Instabilität im Nahen Osten die Ölversorgung Chinas bedroht und die Nachfrage nach chinesischen Exporten schwächt.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Montag mit unterschiedlichen Tendenzen.

In Tokio verlor der Nikkei 225 letztlich 0,47 Prozent auf 62.417,88 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite schließlich 1,08 Prozent im Plus bei 4.225,02 Zählern.

In Hongkong gewann der Hang Seng schlussendlich marginale 0,05 Prozent auf 26.406,84 Punkte.

Die Mehrheit der asiatischen Börsen hat sich am Montag mit Aufschlägen gezeigt. Der positive Impuls von der ebenfalls technologielastigen NASDAQ sei wieder einmal verstärkt weitergetragen worden, hieß es. Der NASDAQ Composite schloss am Freitag auf Rekordhoch, gestützt von Halbleiteraktien.

Während Technologiewerte in der gesamten Region gefragt waren, bremste die Geopolitik - auch aufgrund gestiegener Ölpreise - in der Breite etwas. US-Präsident Donald Trump hatte den jüngsten Friedensvorschlag des Irans als "völlig inakzeptabel" zurückgewiesen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX