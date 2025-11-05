Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|
05.11.2025 23:47:33
Ameren Corp Bottom Line Rises In Q3, Beats Estimates
(RTTNews) - Ameren Corp (AEE) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $640 million, or $2.35 per share. This compares with $456 million, or $1.70 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.11 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 24.2% to $2.699 billion from $2.173 billion last year.
Ameren Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $640 Mln. vs. $456 Mln. last year. -EPS: $2.35 vs. $1.70 last year. -Revenue: $2.699 Bln vs. $2.173 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $4.90 to $5.10
