Ameren Aktie
WKN: 911535 / ISIN: US0236081024
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ameren stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ameren lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,48 Milliarden USD – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ameren 2,17 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,42 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,62 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameren Corp.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ameren stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ameren von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.25
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ameren von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Ameren präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.10.25
|S&P 500-Titel Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ameren von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
13.10.25
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ameren-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.10.25
|S&P 500-Wert Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.25
|S&P 500-Papier Ameren-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ameren-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Ameren Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ameren Corp.
|88,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.