Ausblick: Ameren stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ameren lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,11 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,48 Milliarden USD – ein Plus von 14,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ameren 2,17 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 4,42 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,11 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at