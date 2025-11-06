American Financial Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

American Financial Group lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,58 USD gegenüber 2,16 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat American Financial Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,33 Milliarden USD im Vergleich zu 2,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at