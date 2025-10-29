American Homes 4 Rent Aktie
WKN DE: A1W3P0 / ISIN: US02665T3068
|
29.10.2025 21:20:51
American Homes 4 Rent Q3 Income Advances, Beats Estimates
(RTTNews) - American Homes 4 Rent (AMH) released a profit for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings came in at $99.69 million, or $0.27 per share. This compares with $73.82 million, or $0.20 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.20 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 7.5% to $478.46 million from $445.05 million last year.
American Homes 4 Rent earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $99.69 Mln. vs. $73.82 Mln. last year. -EPS: $0.27 vs. $0.20 last year. -Revenue: $478.46 Mln vs. $445.05 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Homes 4 Rent (A)mehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: American Homes 4 Rent (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: American Homes 4 Rent (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: American Homes 4 Rent (A) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: American Homes 4 Rent (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.04.25
|Ausblick: American Homes 4 Rent (A) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)