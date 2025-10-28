Ausblick: American Homes 4 Rent (A) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

American Homes 4 Rent (A) wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen, dass American Homes 4 Rent (A) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,186 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 5,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 476,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 450,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,916 USD, gegenüber 1,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at