Ameris BancorpShs Aktie
WKN: A0HNB2 / ISIN: US03076K1088
|
28.10.2025 02:04:23
AMERIS BANCORP Q3 Profit Increases, But Misses Estimates
(RTTNews) - AMERIS BANCORP (ABCB) reported earnings for its third quarter that Increased from last year but missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled $106.03 million, or $1.54 per share. This compares with $99.21 million, or $1.44 per share, last year.
Excluding items, AMERIS BANCORP reported adjusted earnings of $105.29 million or $1.53 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.59 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 11.2% to $237.96 million from $214.06 million last year.
AMERIS BANCORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $106.03 Mln. vs. $99.21 Mln. last year. -EPS: $1.54 vs. $1.44 last year. -Revenue: $237.96 Mln vs. $214.06 Mln last year.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ameris BancorpShsmehr Nachrichten
|
26.10.25
|Ausblick: Ameris Bancor verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Ameris Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Ameris Bancor öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)