Amesite Operating Company Registered Shs Aktie
WKN DE: A2QDF7 / ISIN: US0310941051
|
11.09.2025 20:08:40
Amesite Stock Surges 38% On Strong NurseMagic Revenue Growth
(RTTNews) - Amesite Inc. (AMST) shares jumped 38.04 percent to $3.70 on Thursday, rising $1.02, after the company reported 63 percent revenue growth for its NurseMagic platform following the launch of its census-based Enterprise subscription model. The stock opened at $4.13 and traded between $3.31 and $4.78, compared with a prior close of $2.68 on the New York Stock Exchange. Trading volume reached 39.8 million shares, far exceeding the average of 53,195. Amesite now trades within a 52-week range of $2.00 to $6.27.
Enterprise sales have now surpassed B2C sales, driven by demand from post-acute care providers for scalable, compliant technology designed to deliver full reimbursement rates. The company also announced the launch of its AI-powered automated form fill for required government submissions.
