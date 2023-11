Amgen - die volatile Biotech Aktie aus dem Dow Jones

Amgen ist eine für Trader beliebte Aktie aus dem Healthcare Sektor im Bereich der Biotechnologie. Der Aktie ist es in diesem Jahr gelungen, die weltweiten Aktienmärkte zu übertrumpfen und gehört in ihrem Sektor, wie auch im Dow Jones Industrial Index zu den Aktien, die aus Performance Gesichtspunkten in der für Anleger und Investoren profitablen Liga spielen. Das profitable Unternehmen hat zwar nicht immer den stabilsten Umsatz und schlittert schon auch mal meist knapp an den Umsatzzielen vorbei doch die Wall Street findet immer wieder gefallen an der Aktie, was zu kurz bis mittelfristigen volatilen Bewegung führt, welches Anleger teilweise ordentlich Nerven kostet für Trader aber ein Segen sein kann, da kurzfristige mehrere Tage andauernde Bewegung bei Amgen zum guten Ton gehören.





Spannend dürfte es in der Aktie zum Jahresende hin ohnehin werden, weil die Aktie neben ordentlichen Zahlen sich mitten in einer positiven Saisonalität befindet, die ihr Ende erst Anfang Februar findet, sprich die ein oder andere Möglichkeit sowohl für Anleger, als auch Investoren sollte in dieser Aktie zu finden sein.













Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



