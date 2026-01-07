Euro - Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)

9,2568
 POL
0,1511
1,66 %
POL - EUR
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
Nachrichten
Nachrichten
Tools
Währungsrechner
Invertiert
POL/EUR
Geändert am: 07.01.2026 07:02:09

Asiens Börsen zur Wochenmitte leichter

Die Märkte in Fernost weisen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt legte am Dienstag letztlich leicht zu.

Der ATX notierte im frühen Handel stabil, rutschte im weiteren Verlauf aber in die Verlustzone. Am Nachmittag drehte der Leitindex kurzzeitig in die Gewinnzone, verharrt daraufhin aber weiter nahe der Nulllinie. Letztlich ging es doch noch 0,38 Prozent auf 5.415,39 Punkte aufwärts.

Der ATX hat sich am Dienstag auch nach bereits elf Gewinntagen noch in Rekordlaune gezeigt. Mit dem zwölften Plus in Folge stellte der österreichische Leitindex nun die bisher längste Gewinnserie aus dem Frühjahr 1991 ein, dem Anfangsjahr der Indexberechnung.

Marktbeobachter begründen die gute Entwicklung um den Jahreswechsel mit neuen Wetten auf eine Belebung der deutschen Konjunktur. Dies hatte zwar schon vergangenes Jahr maßgeblich zur guten ATX-Performance beigetragen, bei vielen heimischen Werten sehen Analysten aber durchaus noch weiteren Spielraum.

Am Berichtstag standen moderat ausgefallene Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich im Fokus, die den Aktienkursen ebenso wie enttäuschende Stimmungsdaten aus dem Dienstleistungssektor jedoch nur geringe Impulse gaben. Daneben blieben auch die Entwicklungen rund um den US-Angriff auf Venezuela im Blick, wenngleich diese bereits am Vortag kaum belastend gewirkt hatten.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen am Dienstag zu.

Der DAX eröffnete etwas höher und stieg auch im Verlauf weiter. Dabei erreichte er immer neue Allzeithochs und näherte sich der Marke von 25.000 Punkten. Auch letztlich hielt sich das deutsche Börsenbarometer noch leicht im Plus und beendete den Tag 0,09 Prozent stärker bei 24.892,20 Zählern. Es ist damit einer neuer Höchststand auf Schlusskursbasis.

Der DAX hat am Dienstag seinen Höhenflug zunächst fortgesetzt. Die im Dezember überraschend deutlich gesunkene Inflation konnte jedoch keinen zusätzlichen Schub verleihen.

Zeitweise fehlten nur noch rund 30 Punkte bis zur Marke von 25.000 Punkten, bevor dem Leitindex am Nachmittag im Zuge eines abebbenden Schwungs an den US-Börsen die Luft wieder ausging. Doch auch wenn der DAX die Hürde von 25.000 Punkte noch nicht überwinden konnte, rechnen Marktexperten damit, dass er sie in dieser Woche erneut in Angriff nehmen wird. "Solche runden Marken sind aus psychologischer Sicht allerdings auch oft eine willkommene Gelegenheit für Gewinnmitnahmen und eine zunächst einsetzende Konsolidierung", kommentierte Christine Romar, zuständig für das Europageschäft bei CMC Markets. Aber auch eine solche wäre ihr zufolge gesund und "eher eine Bestätigung des Ausbruchs aus der monatelangen Seitwärtsspanne des vergangenen zweiten Börsenhalbjahres".

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu.

Der Dow Jones ging höher in den Handel und blieb auch im Anschluss im Plus. Er näherte sich dabei der Marke von 50.000 Punkten. Letztlich ging er 0,99 Prozent stärker bei 49.462,08 Punkten aus dem Geschäft.
Der NASDAQ Composite stand zur Eröffnung leicht im Plus und konnte im Verlauf weiter zulegen. Er schloss 0,65 Prozent höher bei 23.547,17 Zählern.

Nach dem Rekordhoch beim Dow Jones zum Wochenstart ging es auch am Dienstag kräftig aufwärts. Die US-Konjunkturagenda fiel überschaubar aus: Der zentrale Termin der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag anstehen. "Eine Fortsetzung schwacher Daten würde wahrscheinlich die Erwartungen einer "dovisheren" Haltung der Fed im Jahr 2026 bestärken, wobei die Märkte derzeit zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen", sagte Frank Walbaum von Naga.

Am Dienstag richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger daher vor allem auf die CES in Las Vegas und den Technologiesektor. So hat etwa NVIDIA überraschend früh leistungsstärkere KI-Chips präsentiert.

ASIEN

Am Mittwoch geben die Börsen in Fernost nach.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,94 Prozent schwächer bei 52.029,02 Punkten.

Der Shanghai Composite zeigt sich derweil mit minimalen Abgaben von 0,06 Prozent auf 4.081,06 Zähler.

Abwärts geht es auch in Hongkong: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 1,32 Prozent auf 26.359,10 Stellen.

Trotz positiver Vorgaben der Wall Street geht es am Mittwoch an den ostasiatischen Börsen nur uneinheitlich zu. Nach den teils sehr starken Aufschlägen zu Beginn der Woche dürften dabei Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen.

Etwas bremsend wirkt in der Region laut Marktteilnehmern eine neue Entwicklung im angespannten Verhältnis zwischen Japan und China, die vor einigen Wochen von Warnungen Japans an China ausgelöst wurden im Hinblick auf Chinas Taiwan-Politik. Nun hat Peking sofortige Kontrollen für Exporte von Gütern nach Japan verhängt, die auch für militärische Zwecke verwendet werden könnten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
07.01.26 ABC-MART INC / Quartalszahlen
07.01.26 Akatsuki Eazima Co Ltd / Quartalszahlen
07.01.26 Albertsons Companies Inc / Quartalszahlen
07.01.26 Apogee Enterprises / Quartalszahlen
07.01.26 Applied Digital Corporation Registered Shs / Quartalszahlen
07.01.26 AZZ IncShs / Quartalszahlen
07.01.26 Cal-Maine Foods Inc. / Quartalszahlen
07.01.26 Constellation Brands Canada Inc Unsponsored Canadian Depoitary Receipt Hedged Reg S / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
07.01.26 Trimmed Mean CPI (MoM)
07.01.26 Consumer Price Index (MoM)
07.01.26 Trimmed Mean CPI (YoY)
07.01.26 Consumer Price Index (YoY)
07.01.26 Jibun Bank Services PMI
07.01.26 Building Permits (YoY)
07.01.26 Building Permits (MoM)
07.01.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
07.01.26 Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY)
07.01.26 Verbraucherausgaben
07.01.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
07.01.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
07.01.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
07.01.26 Erzeugerpreisindex ( Jahr )
07.01.26 Verbrauchervertrauen
07.01.26 Großhandelspreis n.s.a (Jahr)
07.01.26 Devisenreserven MoM
07.01.26 Großhandelspreise n.s.a (Monat)
07.01.26 Veränderung der Arbeitslosigkeit
07.01.26 Arbeitslosenquote s.a.
07.01.26 Währungsreserven
07.01.26 währungsreserven
07.01.26 Haushaltsdefizit/Bruttoinlandsprodukt
07.01.26 Baden-Württemberg VPI (YoY)
07.01.26 Baden-Württemberg VPI (MoM)
07.01.26 Bayern VPI (MoM)
07.01.26 Bayern VPI (YoY)
07.01.26 S&P Global Bau-EMI
07.01.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
07.01.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI) (Jahr)
07.01.26 Kern-Verbraucherpreisindex (HVPI) (Monat)
07.01.26 Harmonisierter Verbraucherpreisindex (HVPI)
07.01.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr )
07.01.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
07.01.26 Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat )
07.01.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
07.01.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
07.01.26 Devisenreserven
07.01.26 Handelsbilanz
07.01.26 M3-Geldmenge
07.01.26 Handelsdefizit - RBI
07.01.26 MBA Hypothekenanträge
07.01.26 Zentralbank-Devisenreserven
07.01.26 ADP Beschäftigungsänderung
07.01.26 Kassenbestand des Finanzministeriums
07.01.26 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
07.01.26 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
07.01.26 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
07.01.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
07.01.26 Ivey Einkaufsmanagerindex
07.01.26 Ivey Einkaufsmanagerindex s.a
07.01.26 JOLTS Stellenangebote
07.01.26 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
07.01.26 EIA Rohöl Lagerbestand
07.01.26 10-Jahres Note Auktion
07.01.26 Fed-Mitglied Bowman spricht

