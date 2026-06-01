Amica Wronki legte Quartalsergebnis vor

Amica Wronki lud am 29.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,55 PLN. Im letzten Jahr hatte Amica Wronki einen Gewinn von -0,870 PLN je Aktie eingefahren.

Amica Wronki hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 556,2 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 566,9 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at