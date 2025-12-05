Amneal Pharmaceutical a Aktie

Amneal Pharmaceutical a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JLMD / ISIN: US03168L1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.12.2025 14:39:31

Amneal Pharma Reports Positive Interim Results From Ongoing Phase 4 ELEVATE-PD Study

(RTTNews) - Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) announced new positive interim results from its ongoing Phase 4 ELEVATE-PD study. The company said the first 55 patients evaluated after six weeks of treatment demonstrated substantial clinical benefit after switching to CREXONT extended-release capsules, including significant increases in daily Good On time, reductions in Off time, improved motor symptom control, and consistent gains in Good On time per doseregardless of whether patients switched from immediate-release carbidopa/levodopa, IR CD/LD with a COMT inhibitor, or RYTARY extended-release capsules.

Amneal will present longer-term outcomes and patient-reported results in 2026 as part of the ongoing, rolling ELEVATE-PD program.

For More Such Health News, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A- 10,30 0,98% Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:38 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:17 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen