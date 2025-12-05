Amneal Pharmaceutical a Aktie
WKN DE: A2JLMD / ISIN: US03168L1052
|
05.12.2025 14:39:31
Amneal Pharma Reports Positive Interim Results From Ongoing Phase 4 ELEVATE-PD Study
(RTTNews) - Amneal Pharmaceuticals, Inc. (AMRX) announced new positive interim results from its ongoing Phase 4 ELEVATE-PD study. The company said the first 55 patients evaluated after six weeks of treatment demonstrated substantial clinical benefit after switching to CREXONT extended-release capsules, including significant increases in daily Good On time, reductions in Off time, improved motor symptom control, and consistent gains in Good On time per doseregardless of whether patients switched from immediate-release carbidopa/levodopa, IR CD/LD with a COMT inhibitor, or RYTARY extended-release capsules.
Amneal will present longer-term outcomes and patient-reported results in 2026 as part of the ongoing, rolling ELEVATE-PD program.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Amneal Pharmaceuticals A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Amneal Pharmaceuticals A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Amneal Pharmaceuticals Inc Registered Shs -A-
|10,30
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.