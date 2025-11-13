Amot Investments: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Amot Investments hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,21 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amot Investments 0,740 ILS je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amot Investments im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 299,5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 296,0 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

