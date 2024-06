Ampel reißt Kabinettstermin für Haushalt - Magazin

BERLIN (Dow Jones)--Die Koalition von SPD, Grünen und FDP wird den Haushaltsentwurf für 2025 nach einem Magazinbericht nicht wie geplant am 3. Juli im Kabinett verabschieden können. "Der 3. Juli ist hinfällig", hieß es aus Koalitionskreisen nach Angaben des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. "Wir brauchen noch etwas länger." Offenbar seien die Gespräche nicht so weit fortgeschritten, dass man den vereinbarten Zeitplan einhalten könne. Aus dem Finanzministerium hieß es daraufhin, "im Juli" solle das Budget stehen. "Die Beratungen des Etatentwurfs für 2025 und der Maßnahmen zur Überwindung der Wachstumsschwäche dauern noch an", sagte eine Ministeriumssprecherin zu Dow Jones Newswires. "Unverändert wird eine politische Einigung und ein Kabinettsbeschluss im Juli angestrebt."

June 25, 2024 06:14 ET (10:14 GMT)