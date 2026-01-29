29.01.2026 06:31:29

Amphenol: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Amphenol lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,93 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amphenol 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 6,44 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amphenol 4,32 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 3,34 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Amphenol 1,92 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Amphenol in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 51,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,09 Milliarden USD im Vergleich zu 15,22 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

