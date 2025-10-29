Amplifon Aktie
WKN DE: A0JMJX / ISIN: IT0004056880
|
29.10.2025 21:50:15
Amplifon Reports Lower Profit On Flat Revenue In First Nine Months
(RTTNews) - Amplifon S.p.A. (AMP.MI) reported revenue updates for the first nine months on Wednesday.
Revenues of 1,743.8 million euros for the first nine months of 2025, nearly flat compared with 1,744.8 million euros a year earlier.
While adjusted net profit fell 18.4 percent to 109.6 million euros from 134.3 million euros, net profit fell 28.6 percent to 74.4 million euros from 104.2 million euros.
Adjusted EBIT dropped 13 percent to 199.1 million euros, while EBIT dropped 18.3 percent to 153.3 million euros. EBITDA decreased 4.3 percent from 407.8 million euros in 2024 to 390.4 million euros.
AMP.MI closed Wednesday's trading at 14.99 euros, down 0.35 euro or 2.25 percent on the Milan Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amplifon S.p.A. Post Frazionamentomehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Amplifon Post Frazionamento stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Amplifon Post Frazionamento gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
14.07.25
|Erste Schätzungen: Amplifon Post Frazionamento mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Amplifon Post Frazionamento zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Amplifon S.p.A. Post Frazionamentomehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!