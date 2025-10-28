Amplifon Aktie
WKN DE: A0JMJX / ISIN: IT0004056880
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Amplifon Post Frazionamento stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Amplifon Post Frazionamento äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 EUR gegenüber 0,070 EUR im Vorjahresquartal.
Amplifon Post Frazionamento soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 572,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 567,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,749 EUR je Aktie, gegenüber 0,640 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,44 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,41 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
