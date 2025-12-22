Amprius Technologies Aktie
WKN DE: A3DTK4 / ISIN: US03214Q1085
|
22.12.2025 15:05:09
Amprius Technologies Appoints President Tom Stepien As Next CEO
(RTTNews) - Amprius Technologies, Inc. (AMPX), a leader in next-generation lithium-ion batteries with its Silicon Anode Platform, announced Monday that its Board of Directors has appointed President Tom Stepien as its next Chief Executive Officer, effective January 1, 2026.
Stepien will succeed Kang Sun, who will be retiring at the end of 2025. Sun will continue to serve as a director on the Board and as an Executive Advisor, providing strategic guidance to the Company. Sun founded Amprius in 2015 and has served as its CEO since.
Stepien joined Amprius as President in May 2025. He brings over 35 years of leadership experience across customer-focused, innovation-driven technology companies.
Prior to Amprius, Stepien served as CEO of South 8 Technologies as well as cofounded and led Primus Power, a long-duration stationary storage company. He was also an Operating Partner at KCK Group, a private equity firm focused on industrial technologies.
Earlier in his career, Stepien held leadership roles at Applied Materials, the global semiconductor equipment leader.
