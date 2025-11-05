Amprius Technologies Aktie

Amprius Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DTK4 / ISIN: US03214Q1085

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Amprius Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Amprius Technologies lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Amprius Technologies die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,054 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 46,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 113,87 Prozent auf 16,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,232 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,450 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 65,8 Millionen USD, gegenüber 24,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

