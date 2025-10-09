Amrize Aktie

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

09.10.2025 17:00:03

Amrize Announces Date for Third Quarter 2025 Financial Results

Amrize Announces Date for Third Quarter 2025 Financial Results

09.10.2025 / 17:00 CET/CEST

CHICAGO, October 9, 2025 – Amrize (NYSE: AMRZ) will release its third quarter 2025 financial results after the U.S. market closes on Tuesday, October 28, 2025, followed by a live webcast to discuss the company’s financial results at 9:00 am Eastern Time on Wednesday, October 29, 2025.

Registration for the Q3 2025 live webcast can be completed at https://amrize-quarterly-results-q3-2025.open-exchange.net/

Amrize’s financial results, presentation materials and webcast will be accessible in the events section of www.amrize.com/investors. A replay and transcript will be available at the same location following the webcast.

About Amrize
Amrize (NYSE: AMRZ) is building North America, as the partner of choice for professional builders with advanced branded solutions from foundation to rooftop. With over 1,000 sites and a highly efficient distribution network, we deliver for our customers in every U.S. state and Canadian province. Our 19,000 teammates uniquely serve every construction market from infrastructure, commercial and residential to new build, repair and refurbishment. Amrize achieved $11.7 billion in revenue in 2024 and is listed on the New York Stock Exchange and the SIX Swiss Exchange. We are ready to build your ambition.  
 
Learn more at amrize.com

Media Relations: media@amrize.com Investor Relations: investors@amrize.com
+1 773-676-4981 +1 773-355-4404

End of Media Release
Language: English
Company: Amrize Ltd
Grafenauweg 8
6300 Zug
Switzerland
Phone: +1 773-676-4981
E-mail: media@amrize.com
Internet: www.amrize.com
ISIN: CH1430134226
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2210222

 
End of News EQS News Service

2210222  09.10.2025 CET/CEST

