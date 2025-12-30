TD Ameritrade Aktie
WKN DE: A0H1BG / ISIN: US87236Y1082
|
30.12.2025 16:00:13
AMTD IDEA Group H1 Sales Increase
(RTTNews) - AMTD IDEA Group (AMTD) revealed a profit for first half of $43.20 million
The company's bottom line totaled $43.20 million, or $0.0825 per share. This compares with $40.52 million, or $0.1022 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 147.6% to $89.03 million from $35.95 million last year.
AMTD IDEA Group earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.20 Mln. vs. $40.52 Mln. last year. -EPS: $0.0825 vs. $0.1022 last year. -Revenue: $89.03 Mln vs. $35.95 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TD Ameritrade Holding CorpShsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.