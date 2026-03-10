Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX sehr freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich erholt

Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich gespalten. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zieht am Dienstag kräftig an.

So eröffnete der ATX mit guten Zuwächsen und steht auch anschließend im Plus.

Damit folgte Wien dem europäischen Trend.

Hoffnung schöpft der Markt aus der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den Irankrieg schnell zu beenden, ohne nähere Angaben zu machen. Die heiße Phase des Krieges scheine vorbei zu sein, sagte wiederum Andreas Lipkow von CMC Markets. "Nun muss sich zeigen, wie schnell die Diplomatie einen Waffenstillstand oder eine Feuerpause aushandeln kann." Auf erneute Verschärfungen dürften die Investoren sofort reagieren. Es waren aber auch erste skeptische Stimmen zu hören. "Es bleibt abzuwarten, wie der Iran auf die Ankündigungen von US-Präsident Trump reagieren wird", so Analystin Christina Henke vom Broker IG Markets.

Insidern zufolge erwägt Trump zudem Maßnahmen zur Marktberuhigung. Dazu könnten eine Lockerung der Ölsanktionen gegen Russland sowie die Freigabe strategischer Reserven gehören.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Dienstag beherzt zu.

So startete der DAX 2,04 Prozent fester bei 23.886,38 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone.

Ein Fünkchen Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Krieges hat dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag eine schwungvolle Erholung beschert. Aussagen von US-Präsident Donald Trump sorgten dafür, dass sich der DAX von seinem Tief seit Mai 2025 erholen konnte. Der Leitindex bewegte sich dabei auch im Fahrwasser deutlich gesunkener Ölpreise. Zeitweise schaffte er es sogar zurück über die 24.000-Punkte-Marke, wo die Risikobereitschaft der Anleger dann aber jeweils an ihre Grenzen stiess.

"Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", wurde Trump vom US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview zitiert. Der Krieg verlaufe "weit vor dem Zeitplan". Der US-Präsident legte sich aber nicht auf einen konkreten Zeitpunkt fest.

Der Schock, den am Vortag im frühen Handel die erneut hochspringenden Öl- und Erdgaspreise ausgelöst hatten, wirkt am Dienstag erst einmal verdaut. Vom Vortagstief bei 22.927 Punkten hat der Dax nun wieder etwa 1.000 Punkte zugelegt. "Wenn geopolitische Risiken plötzlich geringer erscheinen, kehrt an den Märkten oft sehr schnell Risikobereitschaft zurück", schrieb der Marktbeobachter Timo Emden.

Wie sich der Iran-Konflikt weiterentwickelt, bleibt nach Einschätzung der Experten von Oddo BHF jedoch offen. Laurent Denize von der Investmentbank betont aber, dass die historische Erfahrung dafür spreche, dass der Einfluss militärischer Auseinandersetzungen auf die Aktienmärkte oft nur von begrenzter Dauer sei. Langfristig orientierte Anleger könnten Chancen nutzen, die sich aus volatilen Marktbewegungen wie am Vortag ergeben.

WALL STREET

An den US-Börsen ist am Dienstag keine gemeinsame Richtung zu sehen.

Zu Beginn notierte der Dow Jones minimale 0,06 Prozent höher bei 47.771,43 Punkten, dreht dann jedoch in die Verlustzone.

Der NASDAQ Composite startete die Sitzung unterdessen leichte 0,12 Prozent fester bei 22.722,94 Stellen und verbucht auch weiterhin Gewinne.

Zunächst hatte US-Präsident Donald Trump von erreichten Zielen und einem baldigen Ende des Kriegs im Nahen Osten gesprochen. Doch Israel hält am Ziel eines Regimewechsels im Iran fest. Premierminister Benjamin Netanjahu warnte, Israel sei mit seiner Offensive gegen den Iran "noch nicht fertig". Außerdem sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi, dass Gespräche mit den USA nicht mehr auf der Agenda Teherans stünden.

Für Entspannung sorgt dagegen der andauernde Rückgang der Ölpreise. Die Ölpreise dürften aber trotz nachlassender Spannungen strukturell höher bleiben als vor dem Nahost-Konflikt, so DBS Group Research. Lieferunterbrechungen aus der Golf-Region und potenzielle Produktionsanpassungen könnten die Märkte kurzfristig weiter angespannt halten. Trotz einer Deeskalation des Konflikts dürfte eine Erholung der Ölförderung nur schrittweise erfolgen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost konnten sich am Dienstag erholen.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 2,88 Prozent bei 54.248,39 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland stiegt der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,65 Prozent auf 4.123,14 Zähler.

In Hongkong zog daneben der Hang Seng schlussendlich um 2,17 Prozent auf 25.959,90 Zähler an.

Fallende Ölpreise haben den Aktienmärkten in Ostasien zu einer Erholung verholfen. Am Montag waren die Börsen der Region teils regelrecht eingebrochen, nachdem die Ölpreise in der Spitze um bis zu 30 Prozent nach oben geschossen waren, was Konjunktur- und Inflationssorgen schürte - und auch den US-Präsidenten Donald Trump aufschreckte. Dieser sagte im späteren Tagesverlauf, dass der Krieg im Iran "sehr bald" beendet sein könnte, denn die militärische Operation schreite rascher voran als geplant. Auch konzentrierten sich die USA darauf, dass die Welt weiter mit Energie und Öl versorgt werde. Das führte einen Stimmungswechsel herbei.

Zweifel an der Ölversorgung waren am Montag im Verlauf des Tages bereits von den Finanzministern der G7 gelindert worden. Sie hatten Bereitschaft signalisiert, die strategischen Ölreserven anzugreifen, um die Versorgung zu sichern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX