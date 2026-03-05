Amylyx Pharmaceuticals legte Quartalsergebnis vor

Amylyx Pharmaceuticals hat am 03.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Amylyx Pharmaceuticals ein Ergebnis je Aktie von -0,550 USD vermeldet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,530 USD. Im Vorjahr waren -4,430 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at