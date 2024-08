ANALYSE: Deutsche Bank fürchtet Kapitalerhöhung bei DocMorris - senkt auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das von DocMorris gesenkte Jahresumsatzziel stimmt die Deutsche Bank misstrauisch. Analyst Jan Koch schließt nun eine weitere Kapitalerhöhung bei der schweizerischen Online-Apotheke nicht mehr aus. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie strich er seine Schätzungen zusammen, kappte sein Kursziel um mehr als die Hälfte und gab die Kaufempfehlung auf.

Der langsamer als erwartet stattfindende Anlauf beim elektronischen Rezept (E-Rezept) mache zusätzlichen Finanzierungsbedarf nötig, schrieb Koch in Reaktion auf die am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen. Er verstehe zwar, dass DocMorris - wie zur Zahlenvorlage angekündigt - jetzt das Vermarktungsbudget erhöhen wolle, um mit dem Konkurrenten Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) gleichzuziehen. Zugleich frage er sich, warum das Vorhaben nicht zu einem größeren Umsatzbeitrag im zweiten Halbjahr führen sollte.

Da der höhere Finanzbedarf außerdem die Bilanz belaste, steige die Wahrscheinlichkeit, dass DocMorris erneut den Kapitalmarkt nutzen müsse, um den zusätzlichen Bedarf zu decken. Der Deutsche-Bank-Experte fordert daher erst einmal mehr Transparenz rund um das E-Rezept und Aufschluss darüber, wie DocMorris den für die Werbung nötigen Barmittelbetrag finanzieren will.

Im Vergleich zu Redcare moniert er zudem, dass die Wachstumsraten von DocMorris deutlich unter denen des Konkurrenten liegen. Koch senkte seine Schätzungen für das E-Rezept und die bereinigte operative Profitabilität für 2024 und darüber hinaus kräftig. Entsprechend verringerte der Experte sein Kursziel von 99 auf 45 Franken und stufte die Aktie auf "Hold" ab. Mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs ergibt sich somit noch ein Kurspotenzial von 8,5 Prozent.

Mit dieser Einstufung empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite der kommenden zwölf Monate, die Aktie weder zu kaufen noch zu verkaufen./ck/ajx/he

Analysierendes Institut Deutsche Bank.

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2024 / 04:03 / GMT