FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 8 Franken auf "Hold" belassen. Die Telematikagentur Gematik wolle wie erwartet die bisherige Technik CardLink und die neue Technik PoPP zeitlich parallel anbieten, schrieb Jan Koch in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Damit wolle sie einen technisch reibungslosen Übergang bei der Abwicklung von E-Rezepten sicherstellen. Die Einführung einer digitalen Identifizierung der Nutzer vereinfache das Prozedere./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 08:05 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.