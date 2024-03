ANALYSE-FLASH: Baader Bank hebt Hugo Boss auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat HUGO BOSS nach Zahlen und einem Kursrutsch am Vortag von "Add" auf "Buy" hochgestuft, während das Kursziel auf 74 Euro belassen wurde. Auf dem aktuellen Niveau der Aktie sei das Chance-Risiko-Verhältnis verlockend, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hugo-Boss-Finanzchef Müller habe von einem Jahresstart nach Plan berichtet. Zudem sei der Auftragsbestand zufriedenstellend und noch sei keine mögliche Erholung der Konjunktur in die Jahresprognose einbezogen./niw/tih

