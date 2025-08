NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Hugo Boss nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 36 auf 41 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Modekonzern sehe sich im zweiten Halbjahr mit höheren Vergleichswerten aus der Vergangenheit konfrontiert, während das Werbeumfeld schwierig bleibe, schrieb Frederick Wild am Dienstag. Insofern sei die Berechenbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung auf kurze Sicht weiter begrenzt. Das höhere Kursziel begründete der Experte mit der breit angelegten besseren Bewertung der Branche in den letzten Wochen./rob/la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2025 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.