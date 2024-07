ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Kursziel für Nordea an - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der nordischen Bank Nordea (Nordea Bank Abp Registered) nach Quartalszahlen von 156 auf 157 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie sei zu günstig, um sie zu ignorieren, schrieb Analyst Hugh Moorhead in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund des in der Branche vergleichsweise geringen Kurs-Gewinn-Verhältnisses träten die attraktiven fundamentalen Eigenschaften von Nordea noch deutlicher hervor. Die Offenlegung mit Blick auf die wohl notwendigen Kernkapitalquoten, weshalb etwa das Aktienrückkaufprogramm auf Anfang 2025 verschoben worden sei, sollten angesichts der damit geschaffenen Klarheit Vertrauen schaffen./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2024 / 16:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

