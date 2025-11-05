Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767

05.11.2025 21:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordea auf 'Buy' - Ziel 16,70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordea (Nordea Bank Abp Registered) nach dem Kapitalmarkttag der Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,70 Euro belassen. Mit dem neuen strategischen Plan sehe er das Geldhaus gut positioniert, um die positive Entwicklung fortzusetzen, weiter zu wachsen und den Aktionären langfristig Wert zu bieten, schrieb Alexander Demetriou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:39 / ET

