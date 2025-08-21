Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie
WKN DE: A2N6F4 / ISIN: FI4000297767
|Analystenmeinung
|
21.08.2025 16:49:00
Nordea von Barclays auf "Underweight" abgestuft - Aktie sinkt
Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer.
Die Nordea-Aktie zeigt sich an der Börse in Helsinki zeitweise 1,59 Prozent leichter bei 13,35 Euro.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com,oleschwander / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordea ABmehr Nachrichten
|
17.07.25
|Nordea-Aktie dennoch in Rot: Erwartungen in Q2 geschlagen (dpa-AFX)
|
19.06.25
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Kursziel für Nordea - Bleibt 'Buy' (dpa-AFX)
|
16.04.25
|Nordea-Aktie dennoch in Grün: Tiefere Zinsen werden zur Belastung für Nordea (dpa-AFX)
|
20.03.25
|Nordea-Aktie profitiert nicht von Analytenlob - Kursziel angehoben (dpa-AFX)
Analysen zu Nordea ABmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|13,35
|-1,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZurückhaltung vor Jackson Hole: ATX schwächer -- DAX stabil -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Donnerstag nach, während der deutsche Leitindex sich kaum vom Fleck bewegt. An der Wall Street kommt es am Donnerstag zu Abgaben. An den Märkten in Asien waren am Donnerstag überwiegend negative Vorzeichen zu sehen.