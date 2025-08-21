Nordea Bank Abp Registered Shs Aktie

Analystenmeinung 21.08.2025 16:49:00

Nordea von Barclays auf "Underweight" abgestuft - Aktie sinkt

Nordea von Barclays auf "Underweight" abgestuft - Aktie sinkt

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Aktien von Nordea von 13,30 auf 11,80 Euro gesenkt und die Papiere von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft.

Expertin Namita Samtani liegt mit ihren Ergebnisschätzungen für die Bank bis 2027 laut ihrer am Donnerstag veröffentlichten Neubewertung um bis zu 6 Prozent unter dem Marktkonsens. Ihre geringeren Ertragsschätzungen seien unter anderem geprägt von Druck in der Vermögensverwaltung. Nordea habe zwar ein hervorragendes Management, aber die Aktien seien im europäischen Branchenvergleich teuer.

Die Nordea-Aktie zeigt sich an der Börse in Helsinki zeitweise 1,59 Prozent leichter bei 13,35 Euro.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 19:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 03:00 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

LONDON (dpa-AFX)

