ANALYSE-FLASH: Berenberg startet Washtec mit 'Buy' - Ziel 43 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von WashTec beim Kursziel von 43 Euro mit "Buy" gestartet. Analyst Tore Fangmann lobte den globalen Marktführer für Waschstraßen-Equipment insbesondere für seine Chancen in Nordamerika und hohe Kapitalrenditen. Die Aktien erschienen mit Blick auf das Kurs/Gewinn-Verhältnis und die Dividendenrendite unterbewertet, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2023 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------