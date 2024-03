ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Oracle auf 144 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Oracle nach Quartalszahlen und einem Ausblick von 122 auf 144 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Neutral" belassen. Das Wachstum im Cloud-Geschäft erhole sich, schrieb Analyst Brad Sills in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Wachstumsziel für den gesamten Umsatz des Entwicklers von Software und Datenbanken hinke aber seiner Schätzung hinterher. Das Wachstumsziel für das Cloud-Geschäft im laufenden vierten Quartal sei zwar solide, liege jedoch unter der Markterwartung./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 22:53 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 22:53 / EST

